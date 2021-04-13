Москва, , 17:58 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Маринато Гильерме дисквалифицирован на два матча после демонстрации неприличных жестов трибуне фанатов «Спартака» в ходе матча в рамках 25 тура РПЛ. Об этом 13 апреля передает «Чемпионат».

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Тамбова» и «Ростова».

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» на «РЖД Арене» 11 апреля завершилась — 2:0 в пользу «железнодорожников». Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов красно-белых.