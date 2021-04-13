Киев, , 17:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 13 апреля встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба заявил через социальные сети, официального отчета МИД об этих переговорах пока нет.

Украинский дипломат заявил, что это была «хорошая встреча с коллегой и другом на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны России».

Кулеба подчеркнул необходимость «демотивировать» Российскую Федерацию от якобы дальнейшей эскалации.

«Надо четко объяснить России, что цена за всяческую новую военную авантюру будет для нее слишком высокой», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 12 апреля Блинкенс генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подробно обсудили действия России вблизи границы с Украиной. По мнению Вашингтона, с которым согласился и глава альянса, Западу нужно добиться от России, чтобы она срочно «прекратила агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной.