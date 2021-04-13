Москва, , 17:56 — REGNUM Индекс производства агропромышленного комплекса в 2020 году составил 102,5 процента, доложил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев Владимиру Путину.

По предварительным данным, производство сельхозпродукции выросло в 2020 году в стране на 5,3%. Драйвером роста агросектора по-прежнему выступает растениеводство, рост которого в 2020 году составил 7,2%. Связывают это с применением современных эффективных систем минерального питания растений. За последние 5 лет аграрии увеличили их потребление в полтора раза, а АПК за это же время побил советский рекорд по выпуску зерновых. Россия — лидер по поставкам пшеницы на мировые рынки.

Растущий спрос на минеральные удобрения на 100% обеспечивается российскими производителями. Для этого, начиная с 2013 года, когда начался масштабный инвестиционный цикл в отрасли, было направлено свыше 1,3 трлн рублей в строительство и модернизацию производств по выпуску минеральных удобрений. Ассортимент выпускаемых удобрений в РФ кардинально расширился и обеспечивает необходимую базу для развития наиболее доходных сегментов сельского хозяйства.

При этом, цены на минеральные удобрения сегодня остаются ниже 2015 года, свидетельствует Росстат. И вряд ли в России можно еще найти подобный пример с ценами. И это несмотря на то, что инфляция за истекший период составила 37%, тарифов на железнодорожные перевозки — 25,2%, тарифов на электроэнергию — 45,2%. А в последние несколько месяцев в России наблюдается значительный рост затрат на основные виды сырья, констатируют в РАПУ. По некоторым позициям наблюдался скачкообразный рост.

В качестве сырья для минеральных удобрений используются десятки ингредиентов, главные из которых технологическое сырье: аммиак, апатитовый концентрат и хлористый калий. Кроме того, при переработке фосфорсодержащего сырья необходима серная кислота, производство которой ведется предприятиями отрасли с использованием серы в качестве сырья. Предприятия отрасли приобретают его у российских производителей, ориентирующих свою ценовую политику все на тот же мировой рынок. Так, с декабря прошлого по апрель этого года цена на аммиак — основной ингредиент азотных удобрений выросла почти вдвое, а на серу — более чем в 2,5 раза.

Заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ Александр Фомин отмечает также повышение НДПИ на сырье для удобрений. «В прошлом году повысили налог на добычу полезных ископаемых. Поэтому, когда мы говорим, обвиняем в том числе производителей удобрений, мы должны помнить, что на них тоже повлияло повышение налога на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза». По оценкам РАПУ, это означает увеличение себестоимости производства на 6 млрд руб. в 2021 году.

Цена на продукцию для российских потребителей регулируется методикой ценообразования Федеральной антимонопольной службы и подкрепляется мерами производителей удобрений, направленными на снижение влияния роста затрат на сырье и роста мировых цен на цены российского рынка.

Благодаря этому цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке удерживаются ниже, чем в 2015 году, и растут существенно медленнее мировых, свидетельствует Росстат. Минеральные удобрения рассматриваются как один из наиболее эффективных инструментов повышения доступности продуктов питания и рентабельности сельхозпроизводства: доля затрат на минеральное питание в себестоимости сельскохозяйственной продукции в среднем, по данным Минсельхоза, не превышает 13,5%. И не занимает первые статьи в себестоимости, где первенство остается за затратами на ГСМ и средств защиты растений.

Например, по экспертным оценкам, доля затрат на удобрения в цене реализации пшеницы — всего 7−8%. Рост цены на удобрения на 10% приводит к росту себестоимости пшеницы всего на примерно на 2%. Что касается готовой продукции, то по оценкам международной консалтинговой компании EY, доля удобрений в цене сахара не превышает 7%, а хлебобулочных изделий и вовсе — 1%.

В отличие от ряда импортных агрохимикатов и семян, поставляемых в Россию по мировым ценам и имеющим еще и торговые наценки, российские производители минеральных удобрений обеспечивают потребности отечественных сельхозпроизводителей по ценам ниже экспортных. То есть, фактически предоставляя российскому АПК отраслевую стимулирующую субсидию на увеличение потребления минеральных удобрений до научно обоснованных значений.

Эффективность действий регулятора и производителей признавалась и на последних заседаниях Правительства России, посвященных проведению полевых работы в этом году: никаких поручений по снижению и фиксации цен на минеральные удобрения правительством не инициировано.

Буквально на днях, на сессии Биржевого форума, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вместо демпфирующих механизмов для сглаживания влияния мировых цен на внутренний рынок необходимо использовать другие инструменты. «Политику, связанную с демпферами, мы выстраиваем, выстраиваем вполне сознательно, при этом, я согласен, увлекаться ей нельзя», — сказал Решетников.

По данным РАПУ, разница между экспортной ценой минеральных удобрений и ценой на внутреннем рынке достигает 20% и более. Это позволяет российским экспортерам сельхозпродукции эффективно работать на глобальных рынках продовольствия с существенными конкурентными преимуществами. За последние пять лет экспорт АПК вырос более чем в полтора раза, до почти $31 млрд.

Ключевым экспортным продуктом остаются зерновые, на производство которых идет основной объем российских удобрений. Объем экспорта зерновых в прошлом году перевалил за $10 млрд, львиная доля из них приходится на пшеницу — наиболее емкой в части минерального питания культуры. По информации Российского зернового союза, в 2020 году рентабельность при выращивании пшеницы оценивалась в 50−70%. Несмотря на корректировку цен в 2021 году, введение экспортной пошлины и рост себестоимости минеральных удобрений, рентабельность производства пшеницы сохранится на высоком уровне — не менее 30%.

Монетизировать фундаментальные преимущества ведения отечественного сельского хозяйства и увеличить объёмы экспорта поможет создание бренда «зелёной» продукции, считают эксперты. При её производстве будут применять более жёсткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответствующий законопроект уже одобрен правительством и прошел первое чтение в Госдуме.

Росстандартом уже утверждены шесть национальных стандартов Российской Федерации, касающихся сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Первыми в силу вступили стандарты, касающиеся минеральных удобрений. Их суть сводится к установлению эталонных норм чистоты минеральных удобрений, которые позволят российским аграриям обеспечить Россию и мир доступной и экологичной сельхозпродукцией. Эти нормы в несколько раз строже недавно принятых европейских стандартов. Зеленый стандарт является одним из ключевых направлений трансформации российского агропромышленного комплекса в соответствии с мировым трендом. Она позволит приоритетно обеспечить качественными и доступными продуктами питания российских потребителей, заняв место лидера на мировом рынке чистой сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Помимо большой работы по продвижению и позиционированию российских товаров за рубежом, росту экспортной выручки способствует и благоприятная мировая конъюнктура. Мировые цены на продовольствие растут девятый месяц подряд и в феврале 2021 года достигли самого высокого значения с июля 2014 года, говорится в ежемесячном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Рост цен связывается с неудачным сельскохозяйственным годом, трудностями производства, возникшими из-за пандемии, забастовками аграриев в отдельных странах и изменившимися условиями внешней торговли стран-производителей во многих регионах мира.

Тем более странными выглядят темпы роста цен в России: получен один из лучших урожаев в истории — 133,5 млн тонн зерновых, рекордные результаты получены рекорды по овощам, плодам и ягодам, рису и ряду других культур. Но темпы роста цен на продовольствие удвоились. Лидерами по росту цен также стали продукты растениеводства. Как сообщал Росстат, сахарный песок в прошлом году подорожал на 64,5% подсолнечное масло — на 25,9, крупы и бобовые — на 20,8%. Всего же, по данным Росстата, за год цены на продукты питания выросли в 2,6 раза.

По расчетам Россельхозбанка, рентабельность растениеводства в среднем составляет 29%. В то же время лидеры российского АПК, крупнейшие потребители минеральных удобрений, демонстрируют показатели значительно выше среднего. В целом же, по предварительным данным Минсельхоза, рентабельность сельхозпроизводства в 2020 году достигла 18%, а число убыточных сельхозпредприятий снизилось до 11% за три года.

Как бы то ни было, дефицита минеральных удобрений в стране не прогнозируется, а их внесение будет увеличиваться. Об этом на этой неделе Владимира Путина проинформировал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «Правильный объём удобрений, научно обоснованный, — это 80 килограммов на один гектар пашни. Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объём уже вносить, и, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и, конечно, нарастить товарную массу продукции», — отметил Дмитрий Патрушев.

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