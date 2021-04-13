Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Пожар в офисной части многоэтажного жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга локализован. Обошлось без пострадавших, люди были своевременно эвакуированы. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, сообщение о возгорании на улице Матроса Железняка, 57, поступило в 16:23 мск. В разноуровневом 12−18-ти этажном жилом здании, на втором этаже загорелось офисное помещение на площади 20 кв. метров. В 16:44 мск пожару был присвоен дополнительный № 1-БИС.

«В 17:33 (произошла) локализация, ликвидация открытого горения, отказ от № 1-БИС, работают по первому номеру. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 12 единиц техники и 52 человека личного состава.

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