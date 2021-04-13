Москва, , 17:50 — REGNUM Версия издания Bloomberg о том, что власти РФ хотят повысить налоги и смягчить бюджетное правило, выглядит как троллинг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля завил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Версия помощи экономики в интерпретации Bloomberg выглядит больше как троллинг. Повышение налогов в целях восстановления экономики больше походит на накладывание жгута на горло в целях остановки постковидного кровотечения, — сказал Ордов. — Смягчение бюджетного правила поможет конкретным компаниям. Во многом экономика зависит от сырьевого сектора, но стоит ли это поощрять? Остается важным вопрос о целесообразности использования средств Фонда национального благосостояния».

По его словам, Америка и Европа включили печатный станок и «не комплексуют» относительно целесообразности.

«Мы же попытались в 2020 году это повторить, но инфляция стала нам ответом», — констатировал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что правительство РФ может пойти на смягчение бюджетного правила, но едва ли решится на повышение налогов.

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