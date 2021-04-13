Воронеж, , 17:50 — REGNUM Руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова заявила о намерении покинуть должность по собственному желанию. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе администрации города.

«Считаю, что главную задачу — дать городу новый генеральный план — вы и ваша команда выполнили успешно. Нам будет непросто найти замену, непросто найти столь же строгого, принципиального и профессионального руководителя на эту должность. Тем не менее, я уважаю ваше решение и должен его поддержать», — сказал мэр Вадим Кстенин.

Как пояснили в мэрии, пока решение об увольнении и назначении не формализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Подшивалова, до этого занимавшая должность гендиректора института «Воронежпроект», заняла пост начальника управления главного архитектора администрации Воронежа в 2017 году. Она сменила Антона Шевелёва, который на тот момент стал фигурантом уголовного дела. При непосредственном участии Подшиваловой был разработан и принят новый Генплан Воронежа, вызвавший немало споров.