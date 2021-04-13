13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова пресс-секретаря президента РФ о том, что отключение России от Visa и MasterCard может произойти.

Тимур Кондратьев, , 20:34 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что он не исключает возможное ограничение использования платежных систем Visa и MasterCard в России из-за санкций, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Пора, судя по всему, идти менять свой пластик на отечественный «МИР», — пишет Сергей М.

Многие пользователи отреагировали на данную новость негативно. Люди считают, что отключение России от данных платёжных сервисов приведёт к потере доступа к множеству других сервисов по всему заемному шару.

«Здорово! И получается, что тем самым Россия отрубит себе возможность работы с тоннами мировых сервисов и брендов. Не идиотизм ли?» — задаётся вопросом Aron M.

Некоторые комментаторы даже предрекли экономике России коллапс, из-за того что граждане лишатся возможности пользоваться иностранными системами платежей.

«Это глупо. Рухнет экономика тогда у нас. Наши системы — это фуфло, пыль в глаза», — считает Андрей К.

Другие, наоборот, выразили уверенность в том, что данные санкции не окажут на экономику Российского государства ровным счётом никакого воздействия, ведь в стране существует национальная платёжная система.

«Да всем плевать! Есть «МИР». Он ничем не хуже. А зачастую даже выгоднее. В том же метро в Питере картой «МИР» расплачиваться гораздо выгоднее», — указал Константин К.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные пользователи призвали руководство России, перед тем как страна потеряет возможность пользоваться Visa и MasterCard, вернуть из-за границы украденные деньги.

«Неплохо бы сперва полностью запретить вывод прибыли российских компаний и российских долевых бенефициаров в офшорные счета. Триллионы рублей, небось, утекают от налогов», — предполагает Вячеслав Д.

Нашлись и те, кто считает, что угроза отключения России от мировых платёжных систем стала возможной лишь потому, что российский рынок не носит большой привлекательности для иностранцев. Ставки для них не столь высоки, чего нельзя сказать про нас, думают люди.

«Экономику Российской Федерации нужно выстраивать так, чтобы все страны мира бились между собой за российский рынок», — поделился своим мнением Георгий В.

Напомним, 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что не исключает возможное ограничение использования платежных систем Visa и MasterCard в России из-за санкций.