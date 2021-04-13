Киев, , 17:48 — REGNUM Верховная рада Украины не поддержала проект постановления о возвращении льготной цены на электроэнергию для населения.

Соответствующий законопроект парламент рассматривал сегодня, 13 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы законопроекта отмечали, что большинство пенсионеров, которые всячески экономили электроэнергию ради льготного тарифа, с 1 января 2021 года вынуждены почти вдвое больше платить за платежки, и эту ситуацию необходимо исправлять.

Но в итоге за возвращение льготного тарифа на электроэнергию проголосовали 174 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, что в конце декабря 2020 года правительство Украины отменило льготную цену на электроэнергию для населения, которая составляла 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч. Сейчас население Украины платит по тарифу 1,68 грн за 1 кВт-ч за любой потреблённый объем. В правительстве намеревались с 1 апреля еще раз повысить цены на электроэнергию, но из-за локдауна в большинстве регионов страны отложили этот шаг.