Киев, , 17:44 — REGNUM Вопрос о том, почему армия России осуществляет манёвры на территории рядом с границей Украины, будет поставлен украинской делегацией на заседании Контактной группы, заявил 13 апреля глава этой делегации Леонид Кравчук в эфире «Настоящего времени».

По словам бывшего президента Украины, он не знает, как отреагирует российская сторона на его заявление: по его словам, «предположить трудно».

Он добавил, что не исключает варианта «широкомасштабного конфликта», который может перерасти «в третью мировую войну».

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