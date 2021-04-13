Москва, , 17:42 — REGNUM Московским водителям рекомендуется временно отказаться от поездок на личном транспорте в связи со сложной дорожной обстановкой во торник, 13 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

«Сейчас пробки в городе — семь баллов. К вечеру прогнозируем до восьми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные затруднения в центральной части города, на Садовом кольце и Третьем транспотном кольце. На трафик влияют дорожные работы, которые проводятся на проезжей части.

В департаменте советуют водителям заранее планировать свои поездки, а в вечерний час пик передвигаться на городском транспорте или с помощью средств индивидуальной мобильности. Поездки на личных автомобилях рекомендуется отложить до 20 часов.