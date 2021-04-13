Воронеж, 13 апреля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Из-за бушующего пожара на окраине Воронежа перекрыт участок дороги от въезда на территорию больницы №8 до Масловки, сообщили 13 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Ландшафтные пожары под Воронежем

По данным на 16:30, пожар в районе Семилукских выселок локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области 13 апреля существенно осложнилась ситуация с ландшафтными пожарами. По данным на 16:00 зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений. В Бобровской районе в селе Мечетка горит шесть жилых домов и шесть нежилых строений. Вблизи Воронежа действует два ландшафтных пожара, у городской больницы №8 и в районе Семилукских выселок.