Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM В Челябинске пока не планируют завершать отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее городские власти не исключали, что начать отключать отопление можно будет раньше. Оптимизма придавали прогнозы погоды. В последние дни на территории Южного Урала действительно тепло и солнечно, однако в ближайшее время на территории региона снова похолодает.

Впрочем, в мэрии обнадёжили горожан тем, что они могут обратиться в свою управляющую компанию, чтобы там обеспечили регулировку регулировку температурного режима в конкретных домах. Также там добавили, что граждане могут провести собрание жильцов и постановить отключить отопление в своём доме. Протокол собрания нужно будет передать в свою управляющую компанию.

Отметим, в последние годы отопительный сезон завершается в Челябинске в период с 25 апреля по 9 мая.