Весна в России проходит на фоне ослабления карантинных мер и опасений прихода третьей волны пандемии коронавируса. Начиная с марта 2021 года ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась — число ежедневно выявляемых новых случаев COVID снизилось ниже 10 тысяч. Постепенно сокращается и нагрузка на медицинскую систему страны — за месяц число активных случаев снизилось с 303 до 272 тысяч человек. К 13 апреля в России хотя бы одним компонентом вакцины привито 9,14 млн человек, полный курс прошли 5,56 млн. Темпы вакцинации в стране постепенно растут — к десятым числам апреля показатель увеличился до 180 тысяч человек. При сохранении нынешней динамики для вакцинации 50% населения России потребуется еще около года. Темпы вакцинации в стране заметно отличаются. К примеру, с учетом нынешних темпов, для вакцинации половины населения Москвы потребуется еще 4 месяца, а Архангельской области для достижения аналогичного показателя нужно более 3,5 года. Власти России призывают население сохранять бдительность и раньше времени не расслабляться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковпредостерег от преждевременных заявлений об окончании пандемии в РФ и отметил, что в соседних с Россией странах наблюдается очередное обострение ситуации с коронавирусом. Подробнее о борьбе с пандемией и вакцинации в России — в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус в России. Иван Шилов ИА REGNUM

18:07 13.04.2021 Первичный осмотр и измерение температуры перед вакцинацией. Николай Хижняк © ИА REGNUM

18:26 13.04.2021 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом: Патриарх Кирилл вакцинировался от COVID-19

18:45 13.04.2021 В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в объеме 1620 доз. Вакцина новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», так же, как и препарат «Спутник V», двухкомпонентная. В первую очередь ей будут прививать маломобильных граждан на дому, жителей в возрасте старше 66 лет и инвалидов. Читайте подробнее: В Удмуртию поступила первая партия вакцины новосибирского центра «Вектор»

18:59 13.04.2021 Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 начнут осуществлять специальные рейсы для вывоза российских граждан из Турции с 15 апреля, сообщили пресс-службы перевозчиков. Читайте подробнее: Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Турции

19:32 13.04.2021 Вакцина от коронавируса. Источник: gov-murman.ru

20:38 13.04.2021 В Санкт-Петербурге за последние сутки госпитализированы с COVID-19 и пневмонией 188 человек. Это наименьшее число госпитализаций взрослых пациентов за всю вторую волну эпидемии, сообщили 13 апреля в городском Межведомственном совете по борьбе с эпидемией. Оно на 27,41% ниже, чем неделю назад. Подробности в материале: В Петербурге число госпитализаций с ковидом снизилось до минимума

20:51 13.04.2021 Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на значительное увеличение темпов вакцинации населения от коронавируса, поскольку в городе создан запас вакцины и развернута обширная сеть прививочных пунктов. Об этом: В Петербурге хотят вдвое увеличить темпы вакцинации

21:57 13.04.2021 Медик в защитном костюме. Источник: 75.ru

22:36 13.04.2021 В Вооружённых силах более 400 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса обеими компонентами «Спутник V», сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Подробности в материале: В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах

22:36 13.04.2021 Вакцинация маломобильных граждан Алтайского края. Источник: zdravalt.ru

03:04 14.04.2021 На Чукотке продлили действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 28 апреля включительно. Читайте подробнее: Губернатор Чукотки продлил действия ограничений по коронавирусу

03:16 14.04.2021 Всего на 14 апреля на Чукотке зарегистрировано 738 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 719 человек, семь человек скончались с начала пандемии. Об этом: На Чукотке уже неделю нет новых случаев заражения коронавирусом

03:27 14.04.2021 На Чукотке полный курс вакцинации от коронавируса прошли 5409 жителей. Об этом: На Чукотке завершили вакцинацию от коронавируса более 5,4 тыс. человек

04:21 14.04.2021 В Новосибирскую область поступили новые партии вакцин от коронавируса. Регион получил ещё 9,3 тыс. доз препарата «Спутник V» и вакцину «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2430 человек. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения. Подробности в материале: Новосибирская область получила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

05:00 14.04.2021 В Еврейской АО коронавирусные ограничения продлили до 17 мая. Подробности в материале: В Еврейской АО власти отказались снимать коронавирусные ограничения

06:17 14.04.2021 В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Ульяновской области в пандемию под наблюдением остаются 8 тыс. человек

06:42 14.04.2021 В Приамурье за минувшие сутки выявили всего 12 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,1%. Читайте также: В Приамурье увеличилось число жертв COVID-19

06:45 14.04.2021 В Ульяновске, как и в целом по области, снизилась заболеваемость ОРВИ, но при этом она осталась выше среднерегионального уровня. Об этом: В Ульяновской области 80% заболевших ОРВИ — жители столицы

07:03 14.04.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2849 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 772 человека, +19 за последние сутки) и ОРВИ (27 808 человек, +63 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 201 (-11 за последние сутки), из них 87 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек

07:09 14.04.2021 С начала массовой вакцинации от коронавируса в Якутию поступило 110 812 доз вакцин («Спутник V» и «ЭпиВакКорона»). Читайте также: В Якутии завершили вакцинацию от коронавируса уже более 53 тыс. человек

07:09 14.04.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 14 апреля от коронавируса привились 133 570 человек (+ 4044 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 56 488 человек (+2363 за последние сутки) получили первую прививку и 77 082 человека полностью привиты (+1681 за последние сутки). Подробности в материале: На Алтае от COVID-19 привили ещё более четырёх тысяч человек

07:09 14.04.2021 В Алтайский край на 14 апреля поступило уже 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2. Это почти на 4050 комплектов больше, чем по состоянию на 13 апреля.

07:11 14.04.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 апреля, за прошедшие сутки выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 60 случаев. Читайте также: В Кузбассе за сутки выявили ещё 64 носителя коронавируса

07:12 14.04.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 677. Об этом утром 14 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Об этом: В Бурятии число больных COVID-19 сократилось до 729 человек

07:13 14.04.2021 За минувшие сутки в Якутии выявлено 30 (днём ранее — 28) случаев заражения коронавирусом, 19 из них — в Якутске. Читайте подробнее: В Якутии вновь заполняются ковидные стационары

07:16 14.04.2021 В рамках массовой вакцинации от коронавируса Алтайский край получил 5670 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирскими учеными. Об этом 14 апреля информирует правительство региона. Первые дозы переданы в Городскую больницу №3 Барнаула и в Городскую больницу №4 Бийска. «Мы уже начали прививать наших пациентов новой вакциной. Чтобы не было путаницы ни у пациентов, ни у медицинских работников, в поликлинике организована вакцинация в двух разных кабинетах», — отметил главный врач Горбольницы №3 Александр Шпиготский. Об этом: На Алтай поступила партия вакцины, разработанной новосибирскими учёными

07:30 14.04.2021 В Новосибирской области медики 39 мобильных бригад начали выезжать не только на предприятия, но и на дом к тем, кто не может самостоятельно посетить прививочный кабинет. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба правительства региона. Читайте подробнее: В Новосибирской области начали прививать от COVID-19 на дому

07:37 14.04.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2230 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 14 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 033 человека (+166 за последние сутки). Госпитализированы 1411 пациентов (-1 за последние сутки). Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Приангарье стали ещё восемь человек

08:02 14.04.2021 В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. В марте 2021 года скончалась 73-летняя жительница Чойского района, в феврале — жительница Горно-Алтайска 83 лет. Об этом: В Горном Алтае от COVID-19 скончались 210 человек

08:12 14.04.2021 В Красноярске 14 апреля стартовал первый день деловой программы Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года. Главная тема форума — «Экономика и пандемия: Российский взгляд». Читайте подробнее: Стартовал первый день деловой программы Красноярского экономического форума

08:15 14.04.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали 41 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 36 677. Об этом: В Бурятии выявлен 41 новый носитель коронавируса

08:16 14.04.2021 В Алтайском крае на фоне выявления десятков новых носителей коронавируса и роста количества больных внебольничной пневмонией (12 772 человека, +19 за последние сутки) циркуляция вирусов гриппа не установлена. Об этом известила территориальное управление Роспотребнадзора. Всего с 5 по 11 апреля в регионе зарегистрировано 16,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 7,4% выше эпидемического порога. Дети до 14 лет составляют 66,3% от числа заболевших. При лабораторных исследованиях в эти дни регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, парагрипп). Читайте также: В Алтайском крае перестали болеть гриппом

08:29 14.04.2021 Увеличилось число муниципальных образований, где выявлены носители британского штамма коронавируса, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. Подробности в материале: Британский штамм SARS-Cov-2 расползается по Ростовской области

08:34 14.04.2021 Во Владивостоке в случае, если эпидобстановка по коронавирусу нормализуется, сразу после парада 9 мая по Светланской и Корабельной набережной пройдут колонны «Бессмертного полка». Подробности в материале: Шествие «Бессмертного полка» в Приморье остаётся под вопросом

08:48 14.04.2021 Пункт вакцинации в Туапсе. minzdravkk.ru

08:49 14.04.2021 Власти Хабаровского края приняли решение не только о проведении военного парада, салюта, но и шествия «Бессмертного полка». «В этом году все приглашения на парад будут именными. Мы будем учитывать факт вакцинации приглашенных гостей от COVID-19, либо высокий показатель титра на антитела к коронавирусу», — сообщила заместитель мэра Хабаровска Елена Лагошина. Читайте подробнее: Власти Хабаровского края определились с военным парадом в День Победы

08:57 14.04.2021 Режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен по 28 апреля включительно в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что по области также продлили запрет на пребывание несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения родителей. Читайте подробнее: В Самарской области продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

08:58 14.04.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 14 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 779, причём 37 из них обнаружили за последние сутки). Вместе с тем 40 309 пациентов (+57 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 811 человек (+2 за последние сутки). Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё два пациента

09:01 14.04.2021 На 14 апреля в Приморском крае вакцинировались от коронавируса уже 78 237 жителей, из них завершили курс — 54 389 человек. Читайте также: В Приморье поступило уже более 105 тыс. доз вакцины от коронавируса

09:02 14.04.2021 По итогам 2020 года численность занятых в России сократилась на 1,65 млн человек. Из них 1 млн — работники в возрасте до 30 лет, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Сокращение работающей молодежи в этом году оказалось рекордным как минимум за последние 12 лет. Оно связано в первую очередь с демографическими проблемами, однако пандемический кризис усилил этот негативный тренд. Отдельные регионы за коронавирусный год лишились пятой части молодых работников. Сильнее всего уменьшилась численность занятых до 30 лет в Амурской области (-22,2%), Северной Осетии (-19,9%), Мурманской области (-17,3%), Бурятии (15,8%), Севастополе (-15,6%), Хакасии (-14,6%), Мордовии (-14,5%), Республике Алтай (-14,3%), Архангельской (-13,9%) и Курской области (-13,5%).

09:05 14.04.2021 В Еткульском районе Челябинской области на десять суток закрыли магазин «Продуткы», расположенный в селе Еманжелинка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Подробности в материале: Под Челябинском из-за ковид-нарушений закрыли сельский магазин

09:23 14.04.2021 В Челябинской области за 13 апреля обнаружили 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе было выявлено 58 336 носителей. Выздоровели 52 620. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 115 носителей коронавируса

09:31 14.04.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 14 апреля. Об этом: В Калмыкии за сутки подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом

09:37 14.04.2021 В Югре на сегодня привито первым компонентом вакцины «Спутник V» 88 840 человек. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба. Завершили вакцинацию 56 399 человек. Использование вакцины в автономном округе составляет 88%. Всего за весь период поступило 100 712 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Глава Югры требует адресного подхода при вакцинации от коронавируса

09:51 14.04.2021 В Саратовской области за сутки носителем коронавируса стал 141 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 зарегистрирован, по информации на 14 апреля, у 56 840 жителей области. Днем ранее заболели 139 человек. Выздоровели за все время 51 443 пациента, за сутки — 115 человек. Скончались 879 инфицированных. Читайте также: В Саратовской области выявили 141 новый случай заражения коронавирусом

09:57 14.04.2021 За сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 13 человек, за весь период пандемии — у 22 044. Об этом сообщили 14 апреля в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии выявили 13 новых носителей коронавируса

10:11 14.04.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 14 апреля выявили 69 новых носителей коронавируса. Накануне был подтверждено 70 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 801 случая. Читайте также: В Удмуртии выявили меньше 70 новых случаев заражения коронавирусом

10:15 14.04.2021 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 401 человека. Об этом: Число жертв COVID-19 в Удмуртии превысило 400 человек

10:18 14.04.2021 В связи с напряженной обстановкой по коронавирусу власти Иркутской области решили продлить до 30 апреля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующие изменения в указ внёс глава региона Игорь Кобзев. Читайте подробнее: Приангарье продлило режим самоизоляции для пожилых

10:22 14.04.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки в регионе выявили 62 новых носителя коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Об этом 14 апреля сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Карелии увеличилось суточное число новых носителей коронавируса

10:22 14.04.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 апреля прививку от коронавируса сделали 62 424 человека. Второй компонент препарата получили 41 036 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Больше 62 тыс. жителей Удмуртии привились от коронавируса

10:22 14.04.2021 Ряд медицинских организаций Иркутской области, в которых ранее были развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к своему обычному режиму работы, несмотря на то, что в регионе продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на сегодняшний день к оказанию плановой медицинской помощи в полном объёме вернулись более 10 учреждений. Об этом: Медучреждения Приангарья возвращаются к обычному режиму работы

10:26 14.04.2021 В Чечне приняли участие в вакцинации против коронавируса уже около 44 тыс. жителей. Более 9% из их числа — люди старшего поколения. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения региона Эльхан Сулейманов в ходе еженедельного совещания Минздрава РФ. Об этом: В Чечне привиты против COVID-19 44 тыс. жителей

10:35 14.04.2021 В Республике Крым подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 14 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 апреля, сообщалось о 97 новых носителях инфекции. Подробности в материале: В Крыму за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом

10:54 14.04.2021 Для всех участников предстоящего в Санкт-Петербурге парада в честь Дня Победы обязательным условием станет отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу Наталия Башкетова на совещании по организации парада Победы на Дворцовой площади 9 мая. Подробности в материале: На парад Победы в Петербурге пустят только с отрицательным ПЦР-тестом

11:00 14.04.2021 В Калужской области низкий темп вакцинации населения от COVID-19 наблюдается в Износковском, Мещовском, Дзержинском, Ферзиковском и Кировском районах. Об этом 14 апреля сообщает министр здравоохранения региона Алан Цкаев. В область уже поступило 80 312 доз вакцины от COVID-19, привито 60 863 человека. Подробности в материале: В пяти калужских муниципалитетах снижены темпы вакцинации от COVID-19

11:04 14.04.2021 В 987 летних лагерях Новосибирской области в 2021 году отдохнут 105 тысяч детей. Оздоровительная кампания будет организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности, особое внимание уделят санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: Детские лагеря в Новосибирской области будут работать с 75%-ной загрузкой

11:15 14.04.2021 За последние сутки в России выявили 8326 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Об этом: В России выявили коронавирус ещё у 8326 человек

11:21 14.04.2021 В Ростовской области за последние сутки выявили ещё 239 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 апреля. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Ростовской области выявили ещё 239 носителей коронавируса

11:22 14.04.2021 За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 399 человек. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по COVID-19. Об этом: В России умерли от COVID-19 ещё 399 человек

11:25 14.04.2021 В Ростовской области после трёхдневной нулевой смертности от COVID-19 зарегистрировано 28 случаев смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 апреля. Об этом: В Ростовской области за сутки скончались 28 ковид-пациентов

11:28 14.04.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге выписаны со стационарного и амбулаторного лечения 977 человек, ранее заболевших COVID-19. Общее количество переболевших ковидом в Петербурге, по данным федерального оперштаба от 14 апреля, достигло 360 тысяч человек. Об этом: В Петербурге вылечились от ковида 360 тыс. человек

11:33 14.04.2021 Обязательный режим самоизоляции отменен для лиц старше 65 лет в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба региона. Сообщается, что глава республики Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе. Подробности в материале: В Башкирии отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей

11:34 14.04.2021 Участниками прививочной кампании от COVID-19 в Ростовской области стали шесть тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 апреля. Читайте подробнее: Ещё шесть тысяч жителей Ростовской области привились от COVID-19

11:40 14.04.2021 В Ростовской области зафиксированы случаи заболевания людей после вакцинации от COVID-19, однако они не связаны с введением препарата. Подробности в материале: В Ростовской области есть случаи заболевания после вакцинации от COVID-19

11:40 14.04.2021 За последние сутки положительные результаты тестов на ковид получили 92 жителя Ленинградской области, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 14 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Ленобласти зафиксировали 92 случая коронавируса и пять смертей

11:44 14.04.2021 Смертность населения в Воронеже в 2020 году выросла на 21%. Данные привёл в отчёте перед депутатами Воронежской городской думы 14 апреля мэр Воронежа Вадим Кстенин. Также в областном центре в 2020 году до 3,6% вырос уровень безработицы. Об этом: В Воронеже смертность населения выросла на 21%

11:44 14.04.2021 За последние сутки в Москве выявлено 1837 носителей коронавируса, сообщили 14 апреля в московском оперштабе. «Подтверждено 1837 новых случаев заражения, госпитализирован 991 человек, скончались 52 пациента», — рассказали в штабе. Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 1837 случаев заражения коронавирусом

11:53 14.04.2021 За истекшие сутки в Петербурге констатировали 28 новых летальных исходов от COVID-19. Это на два случая меньше, чем сутками ранее, и на шесть случаев меньше, чем два дня назад, сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Петербурге второй день подряд снижается смертность от COVID-19

11:56 14.04.2021 Оборудование для ПЦР-диагностики. zdrav.nso.ru.

11:59 14.04.2021 В Ростове-на-Дону развернули ещё два пункта вакцинации от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону заработали ещё два пункта вакцинации

12:01 14.04.2021 В Пензенской области за сутки число выявленных заболевших коронавирусом составило 103 человека. Днем ранее положительные тесты получили 100 пензенцев. За все время наблюдения инфекцию зарегистрировали у 43 432 жителей. Выздоровели после болезни 40 777 пациентов, за сутки — 157 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 577 жителей, четверо — за последние 24 часа. Число активных больных снизилось и составляет на 14 апреля 2078 пациентов. Подробности в материале: В Пензенской области не снижаются темпы распространения коронавируса

12:02 14.04.2021 В Татарии, по информации на 14 апреля, подтверждено 19 899 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболел еще 31 житель, днем ранее — 34 человека. Выздоровели за все время 17 011 пациентов, за день выписались 38 человек. За весь период произошло 439 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых жертв инфекции не зарегистрировано. Активными больными являются на сегодняшний день 2449 пациентов. Об этом: Более 30 жителей Татарии заражаются коронавирусом ежедневно

12:02 14.04.2021 В Татарию поступило около 3,2 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат направят в крупные города республики — в Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск. Об этом заявил главный специалист по вакцинопрофилактике, эпидемиолог минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Читайте подробнее: В Татарию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

12:08 14.04.2021 Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым не имеет тенденции к снижению. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в ходе брифинга 14 апреля. Подробности в материале: В Крыму заболеваемость COVID-19 растёт — Роспотребнадзор

12:10 14.04.2021 В Свердловской области подтвердили ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Для сравнения: сутками ранее, 13 апреля 2021 года, было выявлено 130 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего зарегистрировано 84 338 случаев заражения. Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 125 носителей коронавируса

12:10 14.04.2021 В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от коронавируса привилось более 102,5 тыс. жителей. Полностью привиты 60 674 человека, или 59% от всех вакцинированных. Об этом 14 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Подробности в материале: В Ленобласти привились от коронавируса более 102 тыс. жителей

12:14 14.04.2021 Республике Калмыкия выделена очередная партия антиковидной вакцины в объёме шесть тысяч доз, сообщил глава региона Бату Хасиков. Подробности в материале: Калмыкия получит ещё шесть тысяч доз антиковидной вакцины

12:20 14.04.2021 В Чувашии суточное число победивших коронавирус сравнялось с количеством выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: Ещё четыре человека с коронавирусом скончались в Чувашии

12:23 14.04.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 119 человек, за весь период пандемии — у 68 478. Об этом сообщили 14 апреля в краевом оперативном штабе. Подробности в материале: Ещё 12 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае

12:31 14.04.2021 В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 117 и 84. Об этом: В Ульяновской области победили коронавирус 49 тыс. жителей

12:43 14.04.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев. Об этом: В Тюменской области выявлено за сутки 50 случаев заражения коронавирусом

12:44 14.04.2021 Вакцинация в Омске. omskportal.ru

12:47 14.04.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 14 апреля. Днём ранее, 13 апреля, в регионе было зарегистрировано 60 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 170 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 62 носителя коронавируса

12:58 14.04.2021 В Саратовской области по состоянию на 14 апреля от коронавирусной инфекции иммунизацию прошли 132 695 человек. За сутки в вакцинации приняли участие 3945 жителей. Оба компонента препарата получили 90 053 саратовца. За минувший день завершили вакцинацию 1227 жителей. Подробности в материале: В Саратовской области привили от COVID-19 за сутки около 4 тыс. человек

13:00 14.04.2021 В Курской области 14 апреля зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 35 тыс. 238 заражённых коронавирусом. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом

13:01 14.04.2021 В Курской области по состоянию на 14 апреля зарегистрировано 634 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти. Об этом: В Курской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

13:01 14.04.2021 В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала наблюдения по данным на 14 апреля жертвами COVID-19 стал 881 житель региона. Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 за сутки скончались два человека

13:07 14.04.2021 В Липецкой области 14 апреля подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 28 тыс. 740 положительных результатов исследований. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 75 новых носителей коронавируса

13:08 14.04.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 590 человек. Читайте также: В Липецкой области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

13:12 14.04.2021 В Дагестане в ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдается тенденция стабилизации — уровень прироста числа новых заразившихся с середины марта 2021 года не превышает 40−45 человек в сутки. За последний день был подтвержден коронавирус у 43 жителей региона, сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Дагестане в сутки выявили 43 новых случаев заражения коронавирусом

13:13 14.04.2021 Президент России Владимир Путин заявил 14 апреля, что принял второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Путин надеется, что пандемия коронавируса скоро отступит, и это произойдёт благодаря вакцинации населения. Читайте также: Путин сделал вторую прививку от коронавируса

13:15 14.04.2021 В Нижегородской области по состоянию на 14 апреля выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 201 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 110 892 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 215 новых носителей коронавируса

13:17 14.04.2021 За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о восьми летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2974 человек. Подробности в материале: За сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

13:18 14.04.2021 Во Владимирской области 14 апреля подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 940 носителей вируса. Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 66 носителей коронавируса

13:20 14.04.2021 Во Владимирской области по состоянию на 14 апреля зарегистрировано 1045 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены три смерти. Об этом: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19

13:20 14.04.2021 В Прикамье произошёл рост суточного показателя выявленных носителей коронавируса. На 14 апреля отмечено 108 новых случаев, что на три больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Прикамье выявлено 108 новых заражений коронавирусом

13:20 14.04.2021 В Нижегородской области по состоянию на 14 апреля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 494 214 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 4309 нижегородцев. Накануне тесты сдали 2343 жителя области. Подробности в материале: Жители Нижегородской области сдали почти 2,5 млн тестов на SARS-CoV-2

13:24 14.04.2021 Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность открыть новые пункты вакцинации от коронавируса в международном аэропорту «Пулково» и в поликлинике метрополитена. Об этом 14 апреля изданию «Петербургский дневник» рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение. Подробности в материале: В метро Петербурга и в «Пулково» могут открыть пункты вакцинации

13:24 14.04.2021 В Тамбовской области 14 апреля подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 569 носителей вируса. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 73 новых носителя коронавируса

13:26 14.04.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 438 человек. Подробности в материале: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19

13:27 14.04.2021 В Мордовии по состоянию на 14 апреля выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 557 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии продолжает снижаться темп прироста носителей коронавируса

13:27 14.04.2021 В Новосибирской области мобильные бригады медиков начали выезжать на дом к пожилым и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, чтобы сделать им прививку от коронавируса. Об этом: Новосибирцев начали прививать от коронавируса на дому

13:28 14.04.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 224 человек. Об этом: Ещё двое жителей Мордовии скончались от COVID-19

13:33 14.04.2021 В Санкт-Петербурге не зарегистрировано ни одного тяжелого случая заболевания ковидом после вакцинации, однако есть факты заражения после того, как гражданин сделал первый или второй компонент прививки. Об этом: В Петербурге нет тяжелых случаев ковида после вакцинации

13:33 14.04.2021 В Марий Эл по состоянию на 14 апреля выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. В течение трёх предыдущих суток были подтверждены также по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 804 случаев. Об этом: В Марий Эл четвёртые сутки выявляют по 17 носителей коронавируса

13:34 14.04.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 219 человек. Читайте подробнее: За стуки от COVID-19 скончался один житель Марий Эл

13:41 14.04.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 80 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего показателя, сообщает 14 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 41 174 случая заражения. На 100 тыс. населения приходится 2100,80 случаев COVID-19. Излечились от болезни 37 416 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 784 человека, в том числе шестеро за последние сутки. Добавим, на сегодняшний день в Оренбургской области от COVID-19 привито 120 510 человек. Из них 57 315 граждан — это пожилые люди (старше 60 лет).По данным минздрава, все пациенты чувствуют себя хорошо. Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 80 случаев заражения коронавирусом

13:41 14.04.2021 Чтобы выработать коллективный иммунитет к коронавирусу в Санкт-Петербурге необходимо привить 1,2 млн жителей. Как объяснил 14 апреля изданию «Петербургский дневник» вице-губернатор Олег Эргашев, эта цифра определена специалистами из расчета количества переболевших, а также детей, инвалидов и беременных, которым прививка пока противопоказана. Читайте подробнее: Смольный объяснил снижение плана по вакцинации от коронавируса

13:45 14.04.2021 Предприятиям, которые сохранили штат, списали льготные кредиты в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в регионе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка» продолжается работа по созданию комфортных условий для развития бизнеса. Так, в прошлом году в области было принято решение о поддержке всех представителей малого и среднего бизнеса. Читайте также: В Самарской области сохранившим штат предприятиям списали льготные кредиты

14:01 14.04.2021 Вакцинация против COVID-19. mos.ru

14:04 14.04.2021 Всех ветеранов, которые захотят лично присутствовать на параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 мая, вакцинируют от коронавируса. Об этом: В Петербурге вакцинируют ветеранов, приглашенных на парад Победы

14:06 14.04.2021 В ещё одном торговом центре Екатеринбурга появится возможность привиться от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. Об этом: В ТЦ Екатеринбурга откроют новый пункт вакцинации от COVID-19

14:13 14.04.2021 Третья волна коронавирусной инфекции может накрыть Санкт-Петербург к концу апреля, если темпы вакцинации не увеличатся. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, город на Неве отстаёт от Европы по развитию заболеваемости примерно на месяц. Читайте подробнее: Новый рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге может начаться уже в апреле

14:25 14.04.2021 Въезжающие на территорию России граждане стран-членов Евразийского экономического союза смогут подтвердить отсутствие коронавируса через приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. «Граждане государств — членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные правительством Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без СOVID-19», — говорится в постановлении. Об этом: Граждане ЕАЭС смогут подтвердить отсутствие COVID-19 через приложение

14:27 14.04.2021 В Астраханской области 14 апреля подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 31 тыс. 798 положительных результатов исследования. Об этом: В Астраханской области выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом

14:27 14.04.2021 Президент России Владимир Путин 14 апреля проводит заседание попечительского совета Русского географического общества. Перед началом мероприятия, рассказал президент, он сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом: Путин проводит заседание в РГО после укола от коронавируса

14:28 14.04.2021 В Астраханской области по состоянию на 14 апреля подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 700 человек. Читайте также: В Астраханской области с начала пандемии скончались 700 пациентов с COVID

14:33 14.04.2021 Пункты забора биологического материала будут развернуты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня. У всех участников мероприятия будут брать тест на коронавирус. Читайте также: Роспотребнадзор Петербурга будет тестировать всех участников ПМЭФ

14:43 14.04.2021 В Астраханской области от коронавируса ежедневно прививают до шести тысяч человек. Уже вакцинировано 64 тысячи астраханцев, из них 45% — лица старше 60 лет. Завершили вакцинацию 36 тысяч человек. Подробности в материале: Прививки от коронавируса ежедневно делают до 6 тысяч астраханцев

14:46 14.04.2021 В Северной Осетии увеличилось до 185 человек число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано четыре случая летального исхода, сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Северной Осетии скончались четверо ковид-пациентов

14:47 14.04.2021 195 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 58 513 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 195 новых носителей коронавируса

15:13 14.04.2021 Президент РФ Владимир Путин не будет менять свой рабочий график из-за вакцинации вторым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет [график президента меняться не будет]», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков: Путин не будет менять график из-за второй прививки от COVID-19

15:14 14.04.2021 В Пензенскую область поставлено 105 317 комлектов вакцины от коронавируса. Региональный минздрав заявил о поставке еще одной партии вакцины «Спутник V» в количество 1800 доз. На сегодняшний день полностью закончили вакцинацию более 40 тыс. жителей, сделали прививку от коронавируса почти 80 тыс. пензенцев. Об этом: В Пензенскую область поступило более 105 тыс. доз антиковидной вакцины

15:26 14.04.2021 Президент РФ Владимир Путин 14 апреля сообщил, что после прививки чувствует себя хорошо. «Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще, не чувствую, что я сделал какую-то прививку», — рассказал он после заседания попечительского совета Русского географического общества. Подробности в материале: Путин рассказал об ощущениях после второй прививки

15:50 14.04.2021 В Ростовской области за неделю с 5 по 11 апреля уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями остался ниже эпидпорога, при этом почти на 3% выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ. Читайте подробнее: В Ростовской области за неделю выросло число госпитализаций с ОРВИ

15:58 14.04.2021 За последние сутки в Архангельской области выявили 75 носителей коронавируса SARS-CoV-2, 38 из низ — в областном центре. Читайте также: Почти 59 тысяч жителей Архангельской области переболели COVID-19

16:03 14.04.2021 В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 79 случаев. Об этом: В Новосибирской области за сутки выросло число новых носителей коронавируса

16:04 14.04.2021 В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 79 случаев. Об этом: В Новосибирской области за сутки выросло число новых носителей коронавируса

16:08 14.04.2021 На Ямале за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев зарегистрированы среди вахтовых работников из других регионов. Об этом 14 апреля сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 17 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 19 человек

16:18 14.04.2021 Президент России Владимир Путин 14 апреля сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции дала положительный эффект. «Эффект положительный, никаких побочных явлений […] нет. Надеюсь, и не будет», — заявил президент после заседания попечительского совета Русского географического общества. Подробности в материале: Путин заявил о положительном эффекте от вакцинации

17:04 14.04.2021 В Ненецком автономном округе начали работать мобильные бригады по вакцинации от COVID-19. «Такой формат вакцинации будет удобен и жителям, которые хотят вакцинироваться и врачам, у которых в эти дни большая нагрузка», — написал в соцсетях глава региона Юрий Бездудный. Об этом: В Ненецком АО начали работать мобильные бригады по вакцинации

17:21 14.04.2021 У привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано ни одного случая образования тромбов, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Читайте также: Росздравнадзор заявил об отсутствии случаев тромбоза после «Спутника V»

18:46 14.04.2021 Вакцинация в Крыму. rk.gov.ru

19:15 14.04.2021 За последние сутки в Коми скончались шесть пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 845 жителей республики. Читайте также: В Коми за сутки скончались шесть ковид-пациентов

19:17 14.04.2021 Смерть высокопоставленного сотрудника МИД Киргизии наступила не из-за вакцины от COVID, а из-за анафилактического шока, спровоцированного уколом антибиотика, который ему сделали в детской больнице. Читайте подробнее: Минздрав Киргизии — сотрудник МИД умер не от вакцины против COVID

19:21 14.04.2021 В Курганской области к 14 апреля подтверждено ещё 39 случаев заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 37 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявили 39 носителей коронавируса

19:28 14.04.2021 Есть риски того, что третья волна пандемии коронавируса придет в Нижегородскую область уже в конце апреля — начале мая 2021 года. Подробности в материале: Нижегородский минздрав назвал сроки прихода в регион третьей волны пандемии

20:28 14.04.2021 В Челябинской области привиться от COVID-19 можно прямо на железной дороге. По региону курсирует передвижной пункт «Поезд здоровья», сообщает пресс-служба губернатора. Читайте также: Челябинцев прививают от COVID-19 прямо в поезде

20:35 14.04.2021 В муниципалитетах Челябинской области необходимо усилить контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима. Об этом на совещании с главами территорий заявил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что часть досуговых, транспортных и торговых организаций в последнее время ослабили требования к соблюдению данных мер, и отметил, что это недопустимо. Руководитель региона потребовал возобновить и, если потребуется, то наказывать нарушителей. Читайте также: Челябинский губернатор потребовал усилить контроль за масочным режимом

22:07 14.04.2021 Доля постоянного населения Санкт-Петербурга, прошедшего полный цикл вакцинации от коронавируса, достигла шести процентов. В Смольном считают, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге необходимо привить 1 млн 200 тыс. жителей. В Минздраве РФ считают эту цифру заниженной и настаивают на вакцинации 2 млн 670 тысяч петербуржцев. Об этом: В Петербурге полностью вакцинировали от коронавируса 6% населения

22:30 14.04.2021 В Русской православной церкви 4745 клириков и монашествующих перенесли коронавирусную инфекцию, 152 человека скончались от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. Читайте подробнее: В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом среди священнослужителей

22:59 14.04.2021 В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 55 550 человека, план по вакцинации выполнен на 10%. Читайте также: В Вологодской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 10%

03:49 15.04.2021 В Омской области акцию «Бессмертный полк» решено провести в онлайн-формате. Об этом сообщили в областном правительстве. Об этом: «Бессмертный полк» в Омской области пройдёт в режиме онлайн

05:49 15.04.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 716. Об этом утром 15 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Об этом: В Бурятии число больных COVID-19 сократилось до 654 человек

06:03 15.04.2021 Граждане России с 15 апреля будут обязаны пройти лабораторное исследование на COVID-19 после прибытия из-за границы любым видом транспорта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Подробности в материале: Жителей России обязали сдавать тест на COVID-19 при въезде в страну

06:41 15.04.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2854 человека, причём пятеро из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 790 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (27 873 человека, +65 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 204 (+3 за последние сутки), из них 86 (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: На Алтае скончались ещё пятеро пациентов с COVID-19

06:47 15.04.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 15 апреля от коронавируса привились 138 773 человека (+ 5203 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 60 128 человек (+3640 за последние сутки) получили первую прививку и 78 645 человек полностью привиты (+1563 за последние сутки). Читайте подробнее: На Алтае прививки от COVID-19 сделали ещё более пяти тысяч человек

06:51 15.04.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2238 человек, причём вновь восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 15 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 195 человек (+162 за последние сутки). Читайте подробнее: В Приангарье выявлены ещё более 150 новых носителей коронавируса

06:56 15.04.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 15 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 818 человек, причём 52 из них обнаружили за последние сутки. Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 вылечились ещё более 50 пациентов

07:03 15.04.2021 Вакцинация против коронавируса в Пензенской области. health.pnzreg.ru.

07:20 15.04.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 15 апреля, за прошедшие сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 64 случая. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки скончались трое пациентов с коронавирусом

07:30 15.04.2021 Российские специалисты разработали первую иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу, сообщили 15 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора. Подробности в материале: В России создали новую тест-систему для определения антител к коронавирусу

07:30 15.04.2021 По состоянию на 15 апреля в Хакасии коронавирус выявлен у 22 062 человек, в том числе с начала 2021 года — у 4510. Читайте также: С начала года в Хакасии выявили 4,5 тыс. носителей коронавируса

07:56 15.04.2021 В Приамурье за последние сутки выявили ещё 15 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 107 человек. Читайте подробнее: В Приамурье увеличилось число выявляемых носителей коронавируса

08:00 15.04.2021 В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В марте 2021 года скончались 60-летняя жительница Горно-Алтайска и житель Онгудайского района 69 лет. Об этом: В Горном Алтае скончались ещё два пациента с COVID-19

08:09 15.04.2021 Вакцинация в Челябинской области. 74.mchs.gov.ru.

08:10 15.04.2021 Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что пункт открыт в Самарской ГБ №4 на ул. Мичурина, 125. Об этом: В Самаре появился круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19

08:10 15.04.2021 В Ставропольском крае вновь продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Ограничительные меры для них будут продолжать действовать до конца апреля 2021 года, сообщили 15 апреля в пресс-службе губернатора края. Подробности в материале: На Ставрополье продлили ограничения из-за коронавируса для пожилых

08:12 15.04.2021 В Югре за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 15 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 54 случая. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 53 человек

08:13 15.04.2021 В Бурятии темпы распространения коронавируса продолжают падать. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки прирост впервые за долгое время опустился ниже 40 случаев — выявлено 39 новых носителей. Об этом: В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса опустился ниже 40

08:35 15.04.2021 В Приморье с начала пандемии зарегистрировано 43 058 носителей SARS-CoV-2, из них вылечились 40 396 приморцев, не справился с болезнью 701 человек. Читайте подробнее: В Приморье от COVID-19 скончались уже более 700 человек

08:36 15.04.2021 Ещё три человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии — 57-летний, 86-летний и 92-летний мужчины. Об этом сообщили 15 апреля в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии скончались ещё три пациента с коронавирусом

08:49 15.04.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 15 апреля выявили 68 новых носителей коронавируса. Накануне был подтверждено 69 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 869 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом

08:50 15.04.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Накануне было зарегистрировано девять новых носителей. При этом в предыдущие несколько дней ежедневный прирост заразившихся в регионе составлял 2−4 случая. Об этом: На Алтае заболеваемость COVID-19 вновь начала расти

08:51 15.04.2021 За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 402 человек. Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончался один житель Удмуртии

08:53 15.04.2021 В Удмуртии по состоянию на 15 апреля провели 1 010 460 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2674 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1772 исследования. Читайте подробнее: В Удмуртии провели 1,01 млн тестов на коронавирус

08:55 15.04.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 апреля прививку от коронавируса сделали 64 466 человек. Второй компонент препарата получили 41 213 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Прививки от коронавируса получили 64,4 тыс. жителей Удмуртии

09:03 15.04.2021 В РФ разработали иммуноферментную тест-систему для определения антител к коронавирусу. Система очень полезна для принятия решения о дополнительной вакцинации против инфекции, отметили в Роспотребнадзоре.

09:03 15.04.2021 Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM.

09:05 15.04.2021 В Приамурье индекс потребительских цен на бензин за март 2021 года составил 101,6%. Больше всего подорожало топливо марки АИ-98 — на 2,3%. Читайте подробнее: В Приамурье взлетели цены на бензин

09:06 15.04.2021 Число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Почти 45% сделавших прививку — москвичи старше 60 лет, Свыше 100 стационарных пунктов вакцинации ежедневно работают в поликлиниках, На неделе стартовала вакцинация на дому для маломобильных граждан.

09:07 15.04.2021 По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 124,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 305 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 апреля остаются 507 962 человека.

09:12 15.04.2021 В Москве первый компонент прививки от коронавирусной инфекции получили более миллиона человек, сообщил 15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. «На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек», — написал мэр. Об этом: Более миллиона жителей Москвы привились от COVID-19

09:12 15.04.2021 В Хабаровском крае власти разрешили проведение в школах и детских садах выпускных с участием родителей, но без аниматоров и фотографов-видеооператоров. Читайте подробнее: В Хабаровском крае определились, как пройдут выпускные в садах и школах

09:16 15.04.2021 В Челябинской области за 14 апреля выявили 116 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 58 452 заразившихся. Выздоровели уже 52 736 пациентов. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 116 носителей коронавируса

09:17 15.04.2021 Москва обеспечена вакцинами от коронавирусной инфекции, сообщил 15 апреля мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. «Москва полностью обеспечена запасами вакцины», — написал он. Читайте также: Собянин заявил о полной обеспеченности Москвы вакцинами

09:24 15.04.2021 После вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве заболели COVID-19 единицы, что говорит о надёжности и безопасности вакцины. Об этом 15 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Он напомнил, что на старте вакцинации были сомнения в эффективности и безопасности препарата. Читайте подробнее: Собянин заявил, что после вакцинации заболели «считаные единицы»

09:26 15.04.2021 В Саратовской области с начала пандемии коронавирус зарегистророван, по информации на 15 апреля, в 56 982 случаях. За сутки носителями коронавируса стали 142 человека. Днем ранее заболел 141 житель. Выздоровели за все время 51 556 пациентов, за сутки — 113 человек. Скончался 881 инфицированный. Об этом: Ещё 142 носителя коронавируса выявлены в Саратовской области

09:32 15.04.2021 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена привиться от COVID-19. Об этом она заявила журналистам. «Обязательно [привьюсь]», — сказала Москалькова. Читайте подробнее: Омбудсмен Москалькова вакцинируется от COVID-19 в мае

09:34 15.04.2021 Жителям Москвы не следует откладывать вакцинацию перед сезоном отдыха и отпусков, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В публикации личного блога, посвящённой вакцинации от коронавирусной инфекции, мэр напомнил, что впереди москвичей ожидает лето, сезон отдыха и отпусков. Подробности в материале: Собянин призвал не откладывать вакцинацию перед сезоном отпусков

09:35 15.04.2021 Коллективный иммунитет к коронавирусу в Туве может быть сформирован к 8 августа. Об этом заявил министр здравоохранения республики Артыш Сат. По его словам, регион находится на первом месте в стране по темпам вакцинации с показателем 713 прививок в день на 100 тыс. населения. Об этом: Тува по темпам вакцинации вышла на первое место в стране

09:39 15.04.2021 В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 15 апреля, скончались 580 человек. За сутки зарегистрированы летальные исходы троих пациентов — 32-летняя женщина, а также 62-летний и 63-летний мужчины. Читайте подробнее: В Пензенской области от COVID-19 скончались 580 пациентов

09:44 15.04.2021 Оборудование для ПЦР-диагностики. zdrav.nso.ru.

09:57 15.04.2021 В Бурятии по ситуации на 14 апреля от коронавируса привили 55,2 тыс. человек. Из них почти 41,2 тыс. завершили вакцинацию, получив оба компонента вакцины. Читайте также: В Бурятии от COVID-19 привили 55 тыс. человек