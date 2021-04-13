Киев, , 17:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддался на манипуляции отдельных активистов, внеся в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК), заявил в своем комментарии 13 апреля глава суда Павел Вовк.

Вовк отметил, что к инициативе Зеленского он относится «спокойно», поскольку последние годы суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций.

«Система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами», — подчеркнул глава ОАСК.

В завершение он отметил, что пока что суд продолжает работать в штатном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что президент внес в Верховную раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева». В пояснении офиса президента отмечается, что к суду полностью потеряно доверие из-за скандалов, коррупции, «сейфов, забитых деньгами» и многочисленных сомнительных решений.