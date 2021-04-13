Москва, , 17:39 — REGNUM Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейская комиссия признала верными решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25 тура РПЛ между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак». Об этом 13 апреля передает «Чемпионат».

"Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам — единогласное решение», — отметил Хачатурянц.

Московский «Спартак» остался недоволен работой Левникова и обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть 3 эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».