Белоярский, Свердловская область, , 17:40 — REGNUM На Белоярском водохранилище (Свердловская область) спасли рыбаков, которые провалились под лёд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС

10 рыбаков провалились под лёд в 500 метрах от берега. «Ещё одному рыбаку необходима помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва», — уточнили в МЧС.

Спасатели направили к месту инцидента два судна на воздушных подушках. Пострадавших нет, всех рыбаков доставили на берёг. Врачи скорой осмотрели спасённых, их жизни ничего не угрожает.

К спасательной операции привлекались 11 человек и пять единиц техники (от МЧС — две четыре человека и две единицы техники).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Асбесте скончался мальчик, сорвавшийся с моста в воду.

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