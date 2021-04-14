Мурманск, 14 апреля, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Мурманская область заключила соглашение о сотрудничестве с РАН. О том, какие проекты Мурманская область заявила на финансирование через Арктический НОЦ, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис автору ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

Это соглашение поможет взаимодействию с учёными в сфере научно-технологического развития региона. Чибис подчеркивает необходимость сформировать программу научных исследований Заполярного арктического научно-образовательного центра и больше внимания уделять популяризации и пропаганде науки. «Кроме того, считаю необходимым как можно активнее привлекать к научной деятельности молодежь. Поэтому в текущем году мы приняли решение об учреждении грантов молодым учёным, которые разрабатывают решения, востребованные в Арктике», — говорит Андрей Чибис.

Губернатор подчеркивает, что о финансировании проектов через создаваемый НОЦ говорить преждевременно, однако будут развиваться важные для экономики региона направления, которые касаются научно-производственных платформ, разработки технологий для судостроения, высокотехнологичных производств и обеспечения жизнедеятельности человека в Арктике.

«Все эти платформы с участием университетов Мурманской области и Кольского научного центра РАН будут создавать необходимые технологические решения для инвестиционных проектов, в числе которых — строительство комбината переработки титано-магнетитовых руд на базе Африкандовского месторождения, освоение месторождения платиноидов «Фёдорова Тундра», предприятия по производству смолта и кормов для аквакультуры, проекты в сфере логистики и разработки шельфовых месторождений», — объясняет губернатор.

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Андрей Чибис: Интересы России требуют создания арктического флота».