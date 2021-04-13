Чебоксары, , 17:38 — REGNUM В подъезде одного из жилых домов в Чебоксарах обнаружены тела троих мужчин, сообщает 13 апреля управление СК России по Чувашии.

По предварительным данным, причиной их смерти может быть отравление наркотиками.

Тела троих мужчин в возрасте от 30 до 32 лет, были обнаружены утром 13 апреля между первым и вторым этажами многоквартирного жилого дома.

«По предварительным данным следствия, погибшие скончались в результате интоксикации наркотическим веществом. Данных, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти погибших, не имеется», — указано в сообщении СК.

Проводится доследственная проверка и необходимые судебные экспертизы с целью определения, есть ли в случившемся состав преступления.

Параллельно правоохранительные органы Чувашии пытаются выяснить источник наркотических веществ, которыми пользовались погибшие.

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