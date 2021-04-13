Подгорица, , 17:37 — REGNUM В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 521 пациент c коронавирусом, что составляет 13% от числа активных заболевших, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Число госпитализированных на 10 пациентов больше, чем в предыдущий день.

Ранее сегодня Клинический центр Черногории объявил, что в этом медицинском учреждении находятся 145 пациентов с COVID-19, 75 с угрозой для жизни.

Согласно последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории в настоящее время зарегистрировано 4017 активных случаев коронавируса.