Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Темпы массовой вакцинации населения США от COVID-19 не изменятся из-за приостановки использования вакцины Johnson & Johnson. Об этом 13 апреля сообщил координатор Белого дома по реагированию на пандемию коронавируса Джефф Зайенц.

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Напомним, что после выявления тромбоза у вакцинированных Johnson & Johnson пациентов, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDА) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить использование данного препарата.

По словам Зайенц, отсутствие вакцины Johnson & Johnson не повлияет на план США по вакцинации, потому данный препарат использовался сравнительно редко на фоне других вакцин. Отмечается, что страна имеет достаточное количество доз вакцины Pfizer и Moderna, чтобы продолжить прививать граждан.

Как сообщалоИА REGNUM, президент СШАДжо Байдензаявил, что в США благодаря ускорению процесса вакцинации прививки от COVID-19 получили уже почти 75% граждан старше 65 лет.