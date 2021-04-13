Москва, , 17:37 — REGNUM Государству следует начать внедрять элементы искусственного интеллекта в собственных учреждениях, чтобы доказать таким образом эффективность этих технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев.

По словам эксперта, в последнее время организации и государство все активнее используют автоматизированные средства принятия решений в отношении граждан, непосредственно влияющие на их права. От таких решений зависит смогут ли они получить кредит или работу, будут ли они привлечены к административной ответственности и многие другие аспекты их повседневной жизни. В этой связи достаточно насущным является вопрос о выработке адекватного правового регулирования порядка разработки и использования таких систем с целью обеспечения прозрачности их функционирования и их подотчетности обществу, считает собеседник ИА REGNUM.

«При этом, на мой взгляд, государство должно начать с себя и на начальных этапах распространить такое регулирование на собственные информационные системы, так как в них принимаются наиболее чувствительные для граждан решения, а также в силу наличия общего запроса на повышение прозрачности в деятельности государственных органов. Впоследствии доказавшие свою эффективность подходы можно распространить и на частный сектор. До этого использование коммерческими операторами подобных систем могло бы осуществляться в рамках саморегулирования и существующих норм законодательства с их адаптацией посредством разъяснений со стороны регуляторов», — сказал Савельев.

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