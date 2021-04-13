Монако, 13 апреля 2021, 17:34 — REGNUM Аслан Карацев (Россия) проиграл Стефаносу Циципасу (Греция) во II круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монако. Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Встреча длилась 1 час 25 минут и завершилась победой Циципаса — 6:3, 6:4.
Стоит отметить, что Циципас стал первым участником 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000».
Карацев получил известность в январе после сенсационного выхода в полуфинал Australian Open — поднялся в топ-50 мирового рейтинга.