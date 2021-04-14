Мурманск, 15 апреля, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Каким видит губернатор Мурманской области Андрей Чибис будущее судостроительного кластера Мурманска, он рассказал автору ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Обсуждая вопрос о том, будет ли судостроительный кластер Мурманска конкурентом Северодвинского, Андрей Чибис подчеркивает: создание мощной арктической группировки флота пойдет на благо всей России, это отвечает ее национальным интересам в Мировом океане. Для поддержания такой группировки требуется современная судостроительная промышленность и развитая система судоремонта.

«Мы планируем создание Арктического центра судостроения и судоремонта с выходом к 2024 году на строительство пяти промысловых судов в год. Минпромторгом России уже одобрена заявка на займ около 400 миллионов рублей для приобретения оборудования. Перед нами не стоит задача конкурировать с Северодвинском, ведь в Мурманской области исторически специфика отрасли ориентирована больше на судоремонт. А реальным стимулом роста отрасли в Заполярье является расширение рынков продукции, что связано с развитием Северного морского пути», — объясняет Андрей Чибис.

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