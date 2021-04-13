Калуга, , 17:31 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, на заседании Городской думы Калуги депутаты обсудили работу подрядчиков, занимавшихся капитальным ремонтом многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутат Андрей Нефёдов напомнил коллегам об обещании подрядчиков привести в порядок плитку на Театральной площади. В 2020 году плитка была повреждена, залита краской и клеевыми смесями при проведении капремонта домов на Театральной площади.

В Калуге обсудили работу подрядчиков, ремонтирующих многоквартирные дома Пресс-служба Городской думы Калуги

«Осенью мы встречались с руководством подрядной организации, им была поставлена задача до майских праздников либо очистить плитку, либо за свой счёт заменить покрытие, времени осталось уже совсем немного, а выполнять обещание подрядчики не торопятся», — сообщил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов предложил выехать на место вместе с представителями средств массой информации и оценить нанесённый ущерб.

Первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов поднял вопрос качества выполненного в прошлом году капитального ремонта жилых домов. Так, в доме №23 по улице Кирова отвалился карниз на протяжении порядка пяти метров, ранее частично обрушился фасад дома №82 по улице Ленина, спустя три месяца после ремонта. Вызывает опасение и состояние фасада дома №118 по улице Суворова, также отремонтированного в 2020 году.

«В некоторых домах капитальный ремонт выполнен качественно, но местами не выдерживает никакой критики. Необходимо создать рабочую группу для выявления и устранения недостатков капитального ремонта», — предложил Андрей Нефёдов.

Предложение депутаты поддержали.

«Необходимо выявить все проблемные адреса и направить информацию в Фонд капитального ремонта, который в свою очередь должен будет заставить подрядчиков выполнить гарантийные обязательства и устранить все огрехи», — подвёл итоги обсуждения Юрий Моисеев.