В Калуге обсудили работу подрядчиков, ремонтирующих многоквартирные дома
Калуга, 13 апреля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, на заседании Городской думы Калуги депутаты обсудили работу подрядчиков, занимавшихся капитальным ремонтом многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутат Андрей Нефёдов напомнил коллегам об обещании подрядчиков привести в порядок плитку на Театральной площади. В 2020 году плитка была повреждена, залита краской и клеевыми смесями при проведении капремонта домов на Театральной площади.
Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов предложил выехать на место вместе с представителями средств массой информации и оценить нанесённый ущерб.
Первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов поднял вопрос качества выполненного в прошлом году капитального ремонта жилых домов. Так, в доме №23 по улице Кирова отвалился карниз на протяжении порядка пяти метров, ранее частично обрушился фасад дома №82 по улице Ленина, спустя три месяца после ремонта. Вызывает опасение и состояние фасада дома №118 по улице Суворова, также отремонтированного в 2020 году.
Предложение депутаты поддержали.