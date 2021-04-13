Тегеран, 13 апреля 2021, 17:30 — REGNUM Обогащение урана до 60% начнётся иранскими ядерщиками завтра, 14 апреля, передаёт 13 апреля Press TV.
Соответствующее заявление сделал заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи. Тегеран проинформировал о своих планах МАГАТЭ.
Отмечается также, что на ядерном объекте в городе Натанзе начнёт работу тысяча новых центрифуг. Кроме того, повреждённые центрифуги IR-1 будут заменены на IR-6.
Напомним, по данным Тегерана, его запасы обогащённого урана превысили четыре тонны. До сих пор обогащение урана осуществлялось иранцами до уровня не более 20%.
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