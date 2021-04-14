Мурманск, , 00:22 — REGNUM Мурманск оказался лидером по привлечению инвестиций в российскую Арктику по итогам 2020 года. За 2020−2021 гг. зарегистрировано несколько резидентов ТОР на сумму 144 млрд рублей. О том, какие новые крупные инвесторы на подходе, рассказал ИА REGNUM губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис © Пресс-служба правительства Мурманской области

Пока что зарегистрировано шесть резидентов ТОР, причем шестой — который принесет в регион еще 636 рабочих мест — появился в этом списке лишь недавно: им стал один из подрядчиков «НОВАТЭКа» в стратегически важном для России проекте по созданию мощностей и укрупнительной сборке заводов по производству сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2».

«На сегодня мы планируем заключить соглашение еще с четырьмя компаниями, в том числе с КДЦ «Мурманск», который будет заниматься принципиально важным для столицы Арктики проектом под названием «Новый Мурманск», — рассказывает Андрей Чибс. — По задумке культурно-деловой комплекс «Новый Мурманск» должен стать ярким местом притяжения для горожан и туристов. Он расположится на территории бывшего судоремонтного завода в Мурманском порту. В рамках этого проекта также предполагается объединить три вокзала — железнодорожный, морской и автобусный — в единый транспортный хаб. «Новый Мурманск» решит сразу несколько задач: сформирует современное пространство для отдыха и деловой деятельности, ликвидирует заброшенные территории в центре города, послужит развитию транспортного узла и повышению туристической привлекательности региона в целом».

Губернатор подчеркивает, что столица Арктики достойна пространства международного уровня, которое станет узнаваемой точкой для жителей и приезжих. Но такой проект слишком велик, чтобы справиться с ним самостоятельно, поэтому «Новый Мурманск» будут строить совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Уже в скором будущем, говорит Андрей Чибис, планируется заключить соглашение между регионом, Минвостокразвития и ВЭБ.РФ.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «Андрей Чибис: Интересы России требуют создания арктического флота».