Москва, , 17:24 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил установить ставку по ипотеке в ноль процентов для семей после рождения третьего ребенка.

«На мой взгляд, следующим шагом должно быть установление нулевой процентной ставки по ипотеке после рождения третьего ребенка», — отметил Толстой в Телеграм-канале.

По его мнению, только такими мерами возможно ликвидировать существующую убыль населения и выйти на новый уровень экономического и социального развития.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, который расширяет возможности использования ипотечных льгот многодетными семьями. Мера позволит семьям потратить 450 тыс. рублей, выделяемых государством, не только на готовое жильё, но и на постройку дома на собственной земле.

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