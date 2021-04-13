Чебоксары, , 17:24 — REGNUM В Чебоксарах устанавливаются обстоятельства гибели трёх человек, тела которых были обнаружены в подъезде. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Трупы мужчин обнаружены сегодня, 13 апреля, между первым и вторым этажами в одном из многоквартирных домов. Им было 30 — 32 года. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что они скончались в результате интоксикации наркотическим веществом», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают источник поставки наркотического средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии предложила запретить продажу детям товаров с содержанием сжиженного газа, в том числе зажигалок. В ведомстве считают, что это позволит «эффективнее противодействовать распространению новых форм подростковой токсикомании».

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