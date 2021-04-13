Калуга, , 17:22 — REGNUM 13 апреля глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в десятом съезде депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на съезде обсуждалась роль представительных органов муниципальных образований в становлении и развитии депутатского контроля.

Глава самоуправления Калуги принял участие в съезде муниципальных депутатов Пресс-служба Городской думы Калуги

Главе городского самоуправления был вручён диплом за победу Городской думы Калуги в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области.