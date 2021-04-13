Ярославль, 13 апреля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Троих братьев в Ярославле обвиняют в гибели четверых человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Сгоревший дом

«Следствием установлено, что в феврале 2020 года в вечернее время обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения пришли к знакомым, проживающим в частном доме, расположенном в Красноперекопском районе города Ярославля, в поисках местного жителя, с которым незадолго до этого у одного из них случился конфликт. Несмотря на то, что «обидчика» в доме не оказалось, они избили хозяев дома и двух их гостей. Когда потерпевшие потеряли сознание, братья похитили их имущество и с целью сокрытия преступления подожгли дом и скрылись с места преступления», — рассказали в СКР.

В пожаре погибли четыре человека, 87-летнего соседа, проживающего во второй половине дома, удалось спасти. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Обвиняемым 22, 25 и 36 лет. Они находятся под арестом.