Уфа, , 17:24 — REGNUM Электроэнергию в некоторых домах села Месягутово отключили из-за их подтопления в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в республике фиксируется сложная ситуация с весенним половодьем.

«Практически со всех сторон идёт информация о беспрецедентном за долгие годы подъеме воды, плюс аномальный для этого времени долгий период тёплой погоды. Все службы по чрезвычайной ситуации в полной готовности и оказывают людям помощь», — сообщил он.

Так, в Дуванском районе фиксировалась очень сложная ситуация: там 12 апреля сотрудники спасательных ведомств механическим способом устраняли место затора на реке Ай.

«Один затор разбили, но образовался второй выше по течению. Мы вызвали военных из воинской части в Алкино. Но лёд тронулся сам», — заявил глава региона.

Он также отметил, что сейчас специалисты устраняют другую проблему: в селе Месягутово оказались подтопленными 65 жилых домов, магазин и 160 подворьев, в которых живут 218 человек, включая 71 несовершеннолетнего.

В этом населенном пункте был развернут пункт временного размещения.

«Пришлось отключить электроэнергию по ул. Заречной и ул. Советской. Есть дома и без газа», — сообщил Хабиров.

По сообщению пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, на этих улицах расположены 72 дома. Без газоснабжения остались 53 дома и один магазин.

Хабиров подчеркнул, что основной задачей сейчас является помощь жителям, которым нужно доставить продукты питания и питьевую воду.

«К вечеру там, где возможно, дадим свет и газ. Будем откачивать воду из домов и с участков. Своих сил дуванцам не хватает, попросили машины для откачки воды из Уфы. В администрации Дуванского района работает штаб», — сообщил глава региона.

По сообщению пресс-службы главы региона, 13 апреля глава Башкирии Радий Хабиров выехал в Дуванский район, где из-за ледового затора длиной 2,5 км поднялся уровень воды на реке Ай около с. Месягутово.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали взрывать ледовые заторы на реках.