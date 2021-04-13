Уфа, 13 апреля 2021, 17:24 — REGNUM Электроэнергию в некоторых домах села Месягутово отключили из-за их подтопления в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, в республике фиксируется сложная ситуация с весенним половодьем.
Так, в Дуванском районе фиксировалась очень сложная ситуация: там 12 апреля сотрудники спасательных ведомств механическим способом устраняли место затора на реке Ай.
Он также отметил, что сейчас специалисты устраняют другую проблему: в селе Месягутово оказались подтопленными 65 жилых домов, магазин и 160 подворьев, в которых живут 218 человек, включая 71 несовершеннолетнего.
В этом населенном пункте был развернут пункт временного размещения.
По сообщению пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, на этих улицах расположены 72 дома. Без газоснабжения остались 53 дома и один магазин.
Хабиров подчеркнул, что основной задачей сейчас является помощь жителям, которым нужно доставить продукты питания и питьевую воду.
По сообщению пресс-службы главы региона, 13 апреля глава Башкирии Радий Хабиров выехал в Дуванский район, где из-за ледового затора длиной 2,5 км поднялся уровень воды на реке Ай около с. Месягутово.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали взрывать ледовые заторы на реках.