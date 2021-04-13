Липецк, 13 апреля 2021, 17:20 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 13 апреля принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, он выступил с докладом по реализации Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс страны в целях обеспечения комплексного развития территорий в Липецкой области.
Комплексный подход к развитию территорий закреплён нормативно, и для его развития на уровень регионов передана значительная часть полномочий по регулированию. В настоящий момент в Липецкой области дополнительно разработаны проекты документов, направленные на реализацию Федерального закона.
Механизм комплексного развития территорий рассчитан на обновление городской застройки. Под КРТ могут быть предусмотрены районы нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. На территории Липецка для реализации механизма реновации рассматривается десять территорий. Одна из таких зон — улица Спиртзаводская. Приоритет программы отдан представленной территории по причине возможности синхронизации на данном участке федеральных проектов.