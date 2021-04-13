Москва, , 17:19 — REGNUM Спортивный самозарядный пистолет калибра 9×19мм РГ120 «Аспид» и его модификация РГ120−1 успешно прошли финальные (приёмочные) испытания, сообщили 13 апреля в пресс-службе Ростеха.

По итогам этих испытаний корпорация информирует, что РГ120 и РГ120−1 полностью соответствуют требованиям технического задания. Оружие «продемонстрировало высокие тактико-технические характеристики» и «впечатляющую надёжность».

Так, количество задержек при стрельбе в интенсивном режиме с суммарным числом 8 тысяч выстрелов не превысило пяти, тогда как техническое задание допускает 20.

Разработчик утверждает, что «Аспид» и его модификация «обладают хорошими рыночными перспективами». Ожидается, что в течение года они поступят в серийное производство.

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