Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Американская компания Johnson & Johnson откладывает поставки своей вакцины от коронавируса в Европе на фоне того, как США принялись изучать случаи тромбоза у вакцинированных пациентов. Об этом 13 апреля сообщает Associated Press.

Вакцинация (сс) U.S. Secretary of Defense

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Напомним, что ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDА) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Напомним, что сотни тысяч доз вакцины Johnson & Johnson должны были прибыть в Европу в ближайшие недели.