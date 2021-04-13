Берлин, , 17:15 — REGNUM Возглавляющий футбольный клуб «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско включен в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта» (Франкфурт) по версии 90min.

Тедеско ранее объявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона. Он уже работал в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке».

Кроме Тедеско в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта» вошли: Ральф Рангник, Петер Бос, Люсьен Фавр, Штеффен Баумгарт, Джесси Марш, Жерардо Сеоане.

«Айнтрахт» — на IV месте в таблице бундеслиги, что дает право выступить в групповом этапе ЛЧ.