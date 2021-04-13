Ярославль, , 17:15 — REGNUM Бывший председатель муниципалитета Ярославля, бывший заместитель мэра города Владимир Голов покинул пост председателя совета общественного движения «Ярославль-2000». Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Заседание совета движения «Ярославль-2000» City-yaroslavl.ru

В 2018 году Голов покинул и другой общественный пост — руководителя Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области. Тогда свое решение он объяснил возрастом и состоянием здоровья.

Движение «Ярославль-2000» было создано в 1998 году. В последние годы занималось в основном организацией конкурса «Ярославль в цвету». Учредителем движения являются физические лица. Новым председателем совета стала руководитель ландшафтной компании Ирина Вахрамеева.

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