Ярославль, 13 апреля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Бывший председатель муниципалитета Ярославля, бывший заместитель мэра города Владимир Голов покинул пост председателя совета общественного движения «Ярославль-2000». Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Заседание совета движения «Ярославль-2000»

В 2018 году Голов покинул и другой общественный пост — руководителя Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области. Тогда свое решение он объяснил возрастом и состоянием здоровья.

Движение «Ярославль-2000» было создано в 1998 году. В последние годы занималось в основном организацией конкурса «Ярославль в цвету». Учредителем движения являются физические лица. Новым председателем совета стала руководитель ландшафтной компании Ирина Вахрамеева.