Тюмень, , 17:14 — REGNUM В Тюменской области АО «Птицефабрика Пышминская» в январе-марте 2021 года произвела 85,1 млн яиц. Производство снизилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает «Интерфакс».

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Снижение произошло из-за сокращения поголовья кур-несушек, ибо птицефабрика выводит из оборота птичники с устаревшим оборудованием, пояснили изданию на предприятии. По данным Росстата, с января 2020 года по апрель 2021 года стоимость яиц в Тюменской области выросла в среднем на 18 рублей — с 70,8 рубля до 88,5 рубля.

АО «Птицефабрика «Пышминская» — многопрофильное сельскохозяйственное предприятие в Тюменской области.