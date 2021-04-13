Мадрид, , 17:11 — REGNUM Представитель теннисиста Рафаэля Надаля (Испания) Бенито Перес-Барбадильо сообщил, что спортсмен сдал отрицательный тест на коронавирус после того, как потренировался с заболевшим Даниилом Медведевым (Россия). Об этом 13 апреля передает Reuters.

«У Надаля всё в порядке. Хотя понимаем, что вирус не проявляется в течение 3−4 дней. Следующее тестирование Рафаэля пройдёт через 3 дня», — отметил Перес-Барбадильо.

Ранее Медведев сдал положительный тест на коронавирус, и снялся с турнира в Монте-Карло.