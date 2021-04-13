Подгорица, , 17:10 — REGNUM В Институт лекарственных средств и медицинских изделий (CInMED) Черногории было подано 195 сообщений о побочных реакциях после введения вакцины против коронавируса, больше всего сообщений касается вакциныв Sputnik V около 180, а 12 — в отношении препарата AstraZeneca.

Среди побочных эффектов в основном речь идет о лихорадке, недомогании, головной боли, а также мышечной боли и боли в месте применения вакцины.

Меньше всего побочных эффектов было у китайской вакцины Sinopharm — всего три.

На данный момент в Черногории вакцинировано 36 113 человек, а 7 128 получили вторую дозу.