Калуга, , 17:21 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1948 года рождения, житель Обнинска 1926 года рождения и житель Дзержинского района 1960 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 298 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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