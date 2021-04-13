Калуга, 13 апреля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

Фото: pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1948 года рождения, житель Обнинска 1926 года рождения и житель Дзержинского района 1960 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 298 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.