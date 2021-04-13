Брюссель, , 17:09 — REGNUM Представители стран-членов НАТО встретились в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщается в опубликованном 13 апреля заявлении по итогам заседания комиссии Украина-НАТО.

Члены Североатлантического альянса выразили свою обеспокоенность «наращиванием российской военной мощи на территории и у границ Украины».

«Союзники подтвердили твердую поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность наращиванием Россией военного присутствия на территории и у границ Украины, а также продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины», — указано в тексте заявления.

Уточняется, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания комиссии «призвал Россию прекратить военное усиление, провокации и начать деэскалацию».

«Союзники продолжают призывать Россию к конструктивному участию в деятельности ОБСЕ. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций со стороны России», — написано в документе.

Напомним, официальный Киев с 2014 года регулярно заявляет, что Украина «ведет войну с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия перемещает свои войска по своей территории и по своему усмотрению.

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