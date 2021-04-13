Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге от укусов клещей в начавшемся сезоне стали как минимум восемь человек, в том числе двое детей. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. С 29 марта по 4 апреля они обратились в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей.

«Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории Санкт-Петербурга в указанный период 2021 года не зарегистрировано», — заверили в управлении.

В настоящий момент в рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге привито против клещевого энцефалита 3048 человек, в том числе 806 детей в возрасте до 17 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Бабье лето в Петербурге: за шесть дней клещи покусали почти 500 человек