Париж, 13 апреля 2021, 17:09 — REGNUM Встреча президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоится в пятницу, 16 апреля, в Париже, пишет 13 апреля Le Figaro.
В администрации Макрона сообщили, что Зеленский будет присутствовать на рабочем завтраке в Елисейском дворце, где сможет побеседовать с Макроном.
Встреча, как отмечается, понадобилась по причине «роста напряжённости на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на её границе».
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