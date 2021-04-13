Париж, , 17:09 — REGNUM Встреча президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоится в пятницу, 16 апреля, в Париже, пишет 13 апреля Le Figaro.

В администрации Макрона сообщили, что Зеленский будет присутствовать на рабочем завтраке в Елисейском дворце, где сможет побеседовать с Макроном.

Встреча, как отмечается, понадобилась по причине «роста напряжённости на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на её границе».

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