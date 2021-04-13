Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС тушат серьёзный пожар в офисном здании. Горят по первому номеру сложности помещения на улице Матроса Железняка в Выборгском районе города. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в офисных помещениях, расположенных в разноуровневом 12−18-этажном жилом здании на улице Матроса Железняка, д. 57, поступило на пульт дежурного в 16:23 мск во вторник, 13 апреля.

«На втором этаже происходит горение офисного помещения на площади 20 кв. метров. Эвакуированы 70 человек. В 16:44 пожару присвоен номер 1-Бис», — отмерили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС семь единиц техники и 32 человека личного состава.