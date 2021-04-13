Москва, , 17:04 — REGNUM В последние годы Россия серьезно меняла валютную структуру международных резервов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о дедолларизации.

«Для экономики РФ целесообразно, чтобы иностранные валюты, в которых номинированы российские и зарубежные обязательства, соответствовали иностранным валютам, в которых осуществляются расчеты за российский экспорт, — пояснила Воронкова. — Учитывая, что основными внешнеторговыми партнерами России являются Китай и страны ЕС, в последние годы Россия серьезно меняла валютную структуру международных резервов, существенно наращивая запасы именно в этих валютах».

По словам экономиста, в российских международных резервах доля евро превышает долю доллара на 7%, а доля юаня превышает 12%.

«Кроме того, Россия добилась определенных успехов в политике дедолларизации и на поле ЕАЭС, постоянно увеличивая объемы расчетов в национальной валюте с партнерами ЕАЭС. Рублевая составляющая во взаимной торговле с ними в настоящее время составляет более 70%», — добавила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, как снизилась доля доллара в мировом валютном обороте.

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