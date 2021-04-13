Киев, 13 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Если российская армия начнёт захватывать «новые земли» на Украине, каждый гражданин страны должен быть готов к отражению этого наступления, заявил 13 апреля глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук вэфире телеканала «Настоящее время».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

Кравчук заявил, что лично он знает, как во многих областях Украины сейчас «подрываются» люди и начинают говорить, что «нужно быть готовыми ко всему».

«Я этим хочу сказать, чтобы Россия понимала, что это не будет парад… Если они осмелятся, придут в какое-то состояние невменяемости и пойдут войной против Украины — это будет начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну», — заявил украинский политик.

Также он заявил, что международные партнеры заверяют, что Украина не останется одна против «российской агрессии», и Европа и США будут её поддерживать.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что глава офиса президента УкраиныАндрей Ермакпризвал США разместить на территории страны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, поскольку «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада».