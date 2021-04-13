Екатеринбург, 13 апреля 2021, 17:03 — REGNUM Депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселёву вновь назначили 30 часов обязательных работ за участие в незаконной акции протеста. Решение принял Ленинский районный суд.
Ранее Киселёву дали 30 часов работ за участие в несанкционированных протестах 23 января 2021 года. Нынешнее наказание касается выхода депутата на незаконную уличную акцию 31 января.
Парламентарий признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили за аналогичные деяния штраф общей суммой в 40 тыс. рублей.
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